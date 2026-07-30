Троицкий арбитр рассудит воронежский «Факел» и «Краснодар»

Фото из соцсетей РПЛ.

2 августа в Краснодаре состоится поединок второго тура РПЛ по футболу. Местный «Краснодар» примет воронежский «Факел». Главным арбитром назначен Станислав Матвеев. На линии ему будут помогать Алексей Лунев из Новосибирска и Альмир Хатмуллин (Московская область). Резервный арбитр – Андрей Прокопов из Ярославля. Проинспектирует работу судей Александр Гончар из Сочи.

В прошлом розыгрыше РПЛ Станислав Матвеев отработал на двух встречах (речь о статусе главного арбитра). Суммарно он предъявил пять желтых и одну красную карточку, назначил один пенальти.

Игры «Факела» в первой лиге-2025/26 Матвеев судил четыре раза: победы над саратовским «Соколом» (1:0, 3-й тур), костромским «Спартаком» (3:2, 18-й тур), ничья с «Челябинском» (1:1, 8-й тур) и поражение от екатеринбургского «Урала» (0:1, 7-й тур). «Краснодар» при работе троицкого рефери в прошлом розыгрыше Кубка страны проиграл самарским «Крыльям Советов» (1:2) и одолел «Сочи» (3:0).

Предстоящий поединок начнется в 18:15 на «Озон Арене».

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