За 85 миллионов продают ресторан в центре Воронежа

В Воронеже за 85 миллионов продают торговое помещение с готовым бизнесом. Информация об этом размещена на одном из сайтов объявлений.

Ресторан площадью 426 «квадратов» располагается в доме № 2 по улице Пушкинская, то есть всего в ста метрах от Кольцовского сквера и площади Ленина. Объект подключен ко всем коммуникациям. Продавец допускает торг, отмечая, что помещение можно разделить как минимум на две части и сдавать отдельно.

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