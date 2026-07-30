В Воронеже 15-летний самокатчик врезался в коляску с малолетним ребенком

15-летний местный житель, управляя самокатом, ехал по тротуару улицы Южно-Моравская от улицы Пеше-Стрелецкая в сторону улицы Молодогвардейцев. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По предварительным данным, 29 июля в Воронеже у дома № 20 по улице Героев Сибиряков случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Примерно в 12:30 15-летний местный житель, управляя электросамокатом, ехал по тротуару улицы Южно-Моравская от улицы Пеше-Стрелецкая в сторону улицы Молодогвардейцев. В какой-то момент парнишка врезался в детскую коляску, с находившемся в ней малолетним ребенком, которую передвигала 27-летняя местная жительница. Они выходили с территории парка на тротуар.

В результате ДТП дети получили телесные повреждения, их увезли в больницу.

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