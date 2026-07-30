Жителей Воронежа и девяти муниципалитетов области взбудоражили сирены

Жителей Лискинского района взбудоражил вой сирен 29 июля в 19:19. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Лискинского района взбудоражил вой сирен 29 июля в 19:19. В муниципалитете объявили непосредственную угрозу удара БпЛА. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В 21:09 сирены завыли в Воронеже, в 22:47 – в Острогожском районе, в 0:11 – в Нововоронеже и Россошанском районе, в 0:16 – в Богучарском, Калачеевском и Ольховатском районах, в 0:58 – в Бутурлиновском районе, в 1:37 – в Борисоглебске. А уже в 5:53 во всех десяти муниципалитетах отменили угрозу непосредственного удара БпЛА.

Что касается опасности атаки БпЛА, то она действовала свыше 12 часов - с 18:49 29 июля до 7:06 30 июля. За это время над нашим регионом сбили 40 дронов. https://www.kp.ru/online/news/7097107/

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