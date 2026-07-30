40 беспилотников ВСУ уничтожили над Воронежской областью в ночь с 29 на 30 июля

Обломки дрона. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь с 29 на 30 июля в небе над Воронежем и 12-ю районами области сбили 40 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Александр Гусев.

- По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, - уточнил чиновник.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских дронов самолетного типа над территориями десяти регионов, включая Воронежскую область, и над акваториями двух морей.

Что касается режима атаки беспилотников, то он действовал в Воронежской области с 18:49 29 июля до 7:06 30 июля.

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