Пьяный пассажир «Мерседеса» избил полицейского в воронежской Кантемировке

Фото из архива КП

Кантемировский районный суд вынес приговор местному жителю с криминальным прошлым за дерзкое нападение на представителя власти. Инцидент произошел в ночь на 16 мая, когда полицейские преследовали автомобиль «Мерседес», водитель которого проигнорировал требование остановиться. Транспортное средство удалось заблокировать у торговой точки «Русский Аппетит».

При попытке сотрудника препроводить пассажира иномарки, 44-летнего М., к патрульной машине для разбирательства, тот повел себя агрессивно. Мужчина, имеющий на счету несколько судимостей, публично оскорбил полицейского грубой нецензурной бранью, после чего нанес ему множественные удары ногами и руками по телу и лицу, причинив как физический, так и моральный вред.

Суд квалифицировал действия злоумышленника по статьям 318 и 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти). Признав М. виновным, судья назначил наказание в виде штрафа в размере 170 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.