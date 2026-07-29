Воронежский керамический завод закрывается после 70 лет работы

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Воронежский керамический завод, расположенный на улице Космонавтов, остановил производство — окончательно и бесповоротно. Об этом сообщают региональные СМИ.

Предприятие, которое проработало почти семь десятилетий, прекратило выпуск продукции, а около 400 сотрудников получили уведомления об увольнении.

До конца 2026 года с территории завода планируют вывезти все оборудование и остатки сырья. По данным источников, земельный участок под заводом уже выкуплен крупным воронежским застройщиком.

Завод начал свою историю 23 сентября 1954 года. Изначально он специализировался на глазурованной облицовочной плитке и фаянсовых изделиях. В 2004 году здесь запустили современное производство керамогранита, ассортимент которого насчитывал более ста наименований. За 70 лет предприятие стало одной из визитных карточек промышленного Воронежа.