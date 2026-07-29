Семье погибшего при атаке БПЛА малыша под Воронежем помогут психологи

Фото из архива КП

В Воронежской области семье трехлетнего ребенка, ставшего жертвой атаки беспилотника, будет оказана профессиональная психологическая поддержка. Об этом в своем канале в мессенджере МАХ сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ангелина Севергина.

С родителями мальчика уже начали работать опытные специалисты кризисного центра. Кроме того, в планах организации — создание собственной мобильной антикризисной бригады психологов. В случае чрезвычайных ситуаций специалисты смогут оперативно выезжать на место, чтобы помочь детям и взрослым, пережившим острую психологическую травму, прямо на месте происшествия.

Напомним, в ночь на 23 июля Воронежская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. Было сбито 36 беспилотных летательных аппаратов. Один из беспилотников попал в частный дом в пригороде Воронежа, в результате чего возник пожар. В огне погиб трехлетний мальчик, его родители также получили травмы, но выжили. В том же муниципалитете легкие травмы получил 19-летний молодой человек.