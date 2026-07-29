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НовостиОбщество29 июля 2026 15:02

Семье погибшего при атаке БПЛА малыша под Воронежем помогут психологи

Уполномоченный по правам ребенка анонсировала создание мобильной антикризисной бригады для выезда на места трагедий
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Воронежской области семье трехлетнего ребенка, ставшего жертвой атаки беспилотника, будет оказана профессиональная психологическая поддержка. Об этом в своем канале в мессенджере МАХ сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ангелина Севергина.

С родителями мальчика уже начали работать опытные специалисты кризисного центра. Кроме того, в планах организации — создание собственной мобильной антикризисной бригады психологов. В случае чрезвычайных ситуаций специалисты смогут оперативно выезжать на место, чтобы помочь детям и взрослым, пережившим острую психологическую травму, прямо на месте происшествия.

Напомним, в ночь на 23 июля Воронежская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. Было сбито 36 беспилотных летательных аппаратов. Один из беспилотников попал в частный дом в пригороде Воронежа, в результате чего возник пожар. В огне погиб трехлетний мальчик, его родители также получили травмы, но выжили. В том же муниципалитете легкие травмы получил 19-летний молодой человек.