Мужчина провожал собутыльницу и украл велосипед в Воронеже

Фото из архива КП

Воронежские полицейские раскрыли кражу велосипеда, совершенную в ночь на 25 июля в доме на улице Архитектора Троицкого. В отдел полиции № 1 обратилась 39-летняя местная жительница с заявлением о хищении принадлежащего ей двухколесного транспортного средства «Стел Навигатор». Ущерб она оценила в 22 тысячи рублей.

Как выяснили сотрудники уголовного розыска, к преступлению причастен 60-летний горожанин. С помощью записей с камер видеонаблюдения его быстро установили и задержали. На допросе мужчина рассказал, что в тот вечер распивал алкоголь со своей новой знакомой, а когда провожал ее до подъезда и собрался уходить, заметил в холле велосипед, оставленный без противоугонного замка. Соблазн оказался слишком велик — фигурант забрал чужое имущество и сбыл его по пути к себе домой.

В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража с причинением значительного ущерба»). На время следствия мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Теперь ему грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

Полиция напоминает: не оставляйте велосипеды без присмотра в подъездах, даже на непродолжительное время, и обязательно используйте надежные замки.