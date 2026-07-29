Благодаря прокуратуре сирота из Воронежа получила долгожданное жилье

Фото из архива КП

Острогожская межрайонная прокуратура Воронежской области провела проверку соблюдения жилищных прав детей-сирот. Установлено, что 20-летняя Кристина Кащенко, оставшаяся без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте, с 2021 года состояла на учете нуждающихся в жилье. Однако после совершеннолетия положенным жильем ее так и не обеспечили.

В связи с этим надзорное ведомство направило в суд исковое заявление. Благодаря вмешательству прокуратуры права сироты были восстановлены – девушке предоставлен дом в Новоусманском районе.