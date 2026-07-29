14 лет строгого режима получил воронежец за госизмену

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Воронежский областной суд вынес приговор по уголовному делу о госизмене. 48-летний Виктор Ичев признан виновным по ст. 275 УК РФ. В суде гособвинение поддержал заместитель прокурора области Антон Родвиков.

Установлено, что в октябре 2023 года Ичев вступил в конфиденциальное сотрудничество с представителями иностранных спецслужб. По их заданию он собирал и передавал данные о российских военнослужащих, а также сведения об использовании технологий беспроводной связи в различных организациях. Эти материалы, по версии следствия, могли быть направлены против безопасности РФ.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ. Суд назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.