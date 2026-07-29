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НовостиСпорт29 июля 2026 13:00

Воронежский «Кристалл» вновь преодолел первый раунд Кубка России по футболу

Клуб из Борисоглебска разгромил белгородский «Салют»
Алексей СЕРГУНИН
Во втором раунде «Кристалл-МЭЗТ» сыграет с курским «Авангардом». Встреча состоится с 11 по 13 августа.

Во втором раунде «Кристалл-МЭЗТ» сыграет с курским «Авангардом». Встреча состоится с 11 по 13 августа.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

28 июля на стадионе «Факел» в Воронеже состоялся матч первого раунда Пути регионов Кубка России-2026/27 по футболу. Борисоглебский «Кристалл-МЭЗТ» одержал уверенную победу над белгородским «Салютом» со счетом 3:0.

По разу отличились Дмитрий Сапельников (6-я минута), Иван Поспелов (14-я) и Дмитрий Борисов (59-я). Во втором раунде «Кристалл-МЭЗТ» сыграет с курским «Авангардом». Встреча состоится с 11 по 13 августа.

Напомним, что в Кубке России-2025/26 клуб из райцентра Воронежской области добрался до четвертого раунда. Наши земляки поочередно одолели саранский «Шумбрат» (3:1), владимирский «Муром» (3:2), тамбовский «Спартак» (1:0) и уступили столичному «Торпедо» (1:3).

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