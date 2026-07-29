Жительница Воронежа за деньги прописала девять иностранцев

50-летняя жительница Воронежа регистрировала у себя в квартире мигрантов, которые там на самом деле не жили. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. С мая по июнь этого года она прописала у себя дома (на улице Броневой) девять граждан из соседних стран исключительно ради получения денег.

Участковые во время проверки выявили эту незаконную схему. Сама женщина призналась полицейским, что тратила полученные деньги на личные нужды. В отношении женщины возбудили уголовное дело. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

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