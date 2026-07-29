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НовостиПроисшествия29 июля 2026 12:19

Жительница Воронежа за деньги прописала девять иностранцев

Злоумышленнице грозит до пяти лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН

50-летняя жительница Воронежа регистрировала у себя в квартире мигрантов, которые там на самом деле не жили. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. С мая по июнь этого года она прописала у себя дома (на улице Броневой) девять граждан из соседних стран исключительно ради получения денег.

Участковые во время проверки выявили эту незаконную схему. Сама женщина призналась полицейским, что тратила полученные деньги на личные нужды. В отношении женщины возбудили уголовное дело. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

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