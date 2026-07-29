6 километров в одних носках прошел дезориентированный воронежец

Добровольцы из поисково-спасательного отряда «Лиза Аллерт» помогли вернуться домой дезориентированному мужчине. Своей историей они поделились в соцсетях.

В ночь на 28 июля в районе моста через реку Дон в Воронеже местные жители заметили мужчину, который босиком бродил по пустой дороге. Первым на странного прохожего обратил внимание волонтер Евгений (позывной «Роллер»). Он остановился, чтобы поговорить, и сразу понял: человек дезориентирован, выглядит больным и не может внятно объяснить, где живет. Названный им адрес оказался неверным.

Евгений не оставил его одного — он вызвал экстренные службы и дождался помощи. На вызов одновременно приехала скорая и волонтер Ангелина (позывной «Бунтарка»). Девушка предусмотрительно захватила с собой новые носки и ботинки подходящего размера, потому что старые носки мужчины были стерты до дыр.

В районной больнице медикам и волонтерам удалось установить личность пациента и связаться с его женой. Выяснилось, что мужчина перенес операцию, у него серьезные проблемы со здоровьем — он с трудом говорит и не может отвечать на вопросы. Пострадавшего передали супруге.