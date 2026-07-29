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НовостиОбщество29 июля 2026 11:00

В Воронеже отреставрируют флигель Доходных домов Снопова

Проект работ планируют подготовить к сентябрю
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Воронеже приступили к подготовке реставрации флигеля Доходных домов Снопова, расположенного на улице 20-летия ВЛКСМ, 40а. Как сообщили в региональном управлении по охране объектов культурного наследия 29 июля, на разработку научно-проектной документации уже получено разрешение.

Заказчиком работ выступает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области. Завершить проектные работы планируется к сентябрю этого года.

Флигель входит в ансамбль Доходных домов Снопова, который признан объектом культурного наследия регионального значения. Комплекс зданий, возведённый в начале XX века, изначально использовался как доходные дома — помещения в них сдавались внаём жильцам. Реставрация направлена на сохранение исторического облика постройки.