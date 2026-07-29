Киберполиция предупредила воронежцев о новой схеме обмана таксистов

Фото из архива КП

В Воронеже зафиксирована новая мошенническая схема, нацеленная на водителей такси. Об этом 29 июля сообщили в телеграм-канале «Вестник киберполиции России».

По данным правоохранителей, злоумышленники действуют следующим образом: они оформляют заказ на поездку через сервис такси и в комментариях указывают, что оплачивать услугу будут по реквизитам банковской карты. После этого аферисты связываются с водителем непосредственно и под благовидным предлогом просят продиктовать номер карты, а затем — код подтверждения, который приходит в смс-сообщении.

Получив доступ к этим данным, мошенники заходят в мобильное приложение банка жертвы и похищают денежные средства со счета.

В полиции подчеркивают, что подобная схема может быть использована не только против таксистов, но и против других работников сферы услуг — курьеров, доставщиков, ремонтников.

Правоохранители настоятельно призывают воронежцев быть бдительными и напоминают главное правило финансовой безопасности: никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщайте неизвестным лицам свои персональные данные, номера банковских карт, а также коды из смс-сообщений. Сотрудники банков и служб поддержки никогда не запрашивают такие сведения по телефону.