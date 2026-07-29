Житель Воронежской области спровоцировал ДТП с тремя погибшими

Уголовное дело уже передано в Борисоглебский городской суд. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным следствия, в апреле этого года на улице Матросовской в городе Борисоглебск пьяный водитель на «Инфинити» значительно превысил скорость. Об этом сообщает пресс-служба воронежской прокуратуры.

Сначала автомобилист врезался в попутную «Киа». Затем «Инфинити» отбросило на встречку, где автомобиль столкнулся с грузовиком «Скания».

В результате аварии все трое пассажиров иномарки скончались от полученных травм. У погибших остались несовершеннолетние дети, которые лишились родителей.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело уже передано в Борисоглебский городской суд. Кроме того, прокурор подал иски о взыскании с виновника компенсации морального вреда в пользу семей погибших.

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