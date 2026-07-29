За миллион в Воронеже продают визитку с автографом Сергея Мавроди

В Воронеже выставили на продажу визитку с автографом основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди. Продавец просит за этот лот миллион рублей. Объявление размещено на одном из сайтов объявлений.

По словам владельца, он случайно встретил в 2007 году в редакции газеты «Комсомольская правда» вышедшего тремя днями ранее из тюрьмы Мавроди. Визитка была под рукой, и теперь на карточке красуется подпись Мавроди и надпись: «На память Дмитрию. На удачу! От Сергея Мавроди».

Кстати, продавец готов к любым проверкам подлинности подписи.

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