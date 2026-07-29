В Воронеже начали ремонтировать крыши двух исторических особняков

В Воронеже стартовали работы по восстановлению двух объектов культурного наследия регионального значения. Управление по охране объектов культурного наследия выдало разрешения на ремонт крыш зданий, расположенных по адресам улица Степана Разина, 51 и 51а. Заказчиком ремонтных работ выступает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области.

По плану, ремонт кровель на обоих объектах должен быть полностью завершен до августа 2027 года.

«Дом жилой усадьбы Вяхирева» был построен в 1905 году. Здание выделяется развитым оригинальным эклектичным декором, выполненным в технике кирпичного стиля, в котором использованы формы и приемы Ренессанса. Архитектура особняка характерна для Воронежа конца XIX – начала XX веков, отражая общие тенденции в построении фасадов, фасадных акцентах и технике исполнения того времени.

«Дом Бабушкина» возвели в 1907 году по проекту знаменитого зодчего Станислава Людвиговича Мысловского. Заказчиком строительства выступил Леонид Яковлевич Бабушкин – известный в Воронеже пивовар, почетный гражданин и председатель Трехгорного пивоваренного товарищества. Сегодня этот дом является ценным элементом жилой застройки Воронежа начала ХХ века и представляет собой характерный образец направления эклектики с использованием форм и приемов кирпичного стиля.