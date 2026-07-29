В колонию-поселение отправили устроившего смертельную аварию воронежца

Фото пресс-службы региональной полиции.

Суд установил, что в ноябре 2025 года 19-летний житель Воронежа ехал на «Ауди» по улице 45 Стрелковой Дивизии. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В какой-то момент водитель развил чрезмерную скорость и выехал на встречку, где столкнулся с автобусом «ЛиАЗ». В результате аварии погиб пассажир иномарки, а пассажир общественного транспорта получил травмы.

Фигурант признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Ближайшие 18 месяцев он проведет в колонии-поселении. Кроме того, автомобилиста на два года лишил прав.