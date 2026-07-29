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НовостиПроисшествия29 июля 2026 8:12

Уголовное дело за продажу банковской карты завели на 16-летнего воронежца

Юноша передал платежный документ аферистам за четыре тысячи рублей
Алексей СЕРГУНИН
Передача личных банковских карт, реквизитов и доступов к онлайн-банку третьим лицам за вознаграждение делает вас соучастником преступления и влечет за собой уголовную ответственность.

Передача личных банковских карт, реквизитов и доступов к онлайн-банку третьим лицам за вознаграждение делает вас соучастником преступления и влечет за собой уголовную ответственность.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

16-летний житель Лискинского района за вознаграждение в 4 000 рублей передал третьим лицам реквизиты своей банковской карты и предоставил к ней удаленный доступ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Впоследствии этот расчетный счет мошенники использовали для вывода и обналичивания похищенных денег.

Задержанный во всем сознался и пояснил, что согласился на легкий заработок по совету знакомого. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 187 УК РФ.

- Передача личных банковских карт, реквизитов и доступов к онлайн-банку третьим лицам за вознаграждение делает вас соучастником преступления и влечет за собой уголовную ответственность, - напомнили в полиции.