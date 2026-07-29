16-летняя девушка утонула в воронежском водоеме

27 июля 16-летняя девушка вместе с семьей отдыхала на берегу водоема в селе Можайское Каширского района. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По предварительным данным, 27 июля 16-летняя девушка вместе с семьей отдыхала на берегу водоема в селе Можайское Каширского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.

В какой-то момент во время купания несовершеннолетняя начала тонуть. Ее мать и отдыхающие бросились на выручку, но не успели. В дальнейшем тело нашли и подняли со дна водолазы.

Следователь СК осмотрел место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

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