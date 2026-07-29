На 7,5 процентов увеличилось число заболевших ковидом в Воронежской области

Санврачи рекомендуют надевать маску в транспорте, магазинах и других местах, где много людей. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В нашем регионе стали чаще болеть коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

За неделю с 20 по 26 июля зарегистрированы 43 новых случая заболевания COVID-19. А с 13 по 19 июля ковидом заразились 40 человек. То есть число инфицированных увеличилось на 7,5 процентов.

Врачи напоминают шесть простых правил, которые помогут не заболеть:

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