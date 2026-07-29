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НовостиПроисшествия29 июля 2026 6:22

Ночью из горящей многоэтажки в Воронеже эвакуировали 33 человека

17 спасателей тушили горящую квартиру в Воронеже
Ирина КАЗАНИНА
Фото из архива

Фото из архива

Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 28 июля в многоэтажном доме по улице Переверткина 1\2 возник пожар. Спасатели получили вызов в 20.30. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, в трехкомнатной квартире загорелась одна из комнат. Огонь уничтожил натяжные потолки по всей площади помещения.

Из-за сильного задымления в подъезде сотрудники пожарной службы провели эвакуацию жильцов. 23 человека покинули квартиры самостоятельно, еще 10 человек – в масках спасаемого.

Пожар ликвидировали в 21.03. На месте работали пять отделении в составе 17 спасателей и пяти машин спецтехники.