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НовостиПроисшествия29 июля 2026 5:29

Ночью 29 июля в Воронежской области сбили три БПЛА

Цели уничтожили над тремя районами региона
Ирина КАЗАНИНА
Фото из архива

Фото из архива

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 29 июля враг снова попытался атаковать беспилотниками Воронежскую область. В южных районах региона было неспокойно. Сирены угрозы непосредственного удара БПЛА звучали в Богучарском, Россошанскаом, Бобровском районах.

Утром в среду губернатор области Александр Гусев сообщил о трех сбитых беспилотниках в трех районах. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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