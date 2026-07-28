В воронежском Калаче осудили 18-летнего парня за секс с 15-летней школьницей

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В Калачеевском районном суде Воронежской области вынесли приговор 18-летнему местному жителю. Молодого человека, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности, признали виновным по ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). Максимальное наказание по этой статье — до 4 лет лишения свободы.

Как установил суд, летом 2025 года школьница начала встречаться с фигурантом, и родители девушки знали об этих отношениях. В январе 2026 года юноша, достоверно зная о возрасте возлюбленной (ей было 15 лет), вступил с ней в интимную связь. Девушка не была против. Однако ее мать обратилась в прокуратуру. Прокурор Калачеевского района подал иск о взыскании с молодого человека 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу девушки.

В итоге парень полностью признал вину, раскаялся и добровольно перечислил потерпевшей 30 тысяч рублей. Сама девушка пояснила, что вступила в отношения добровольно, а после достижения 16 лет они с парнем планируют пожениться.

Суд путем полного сложения наказаний по совокупности с другим, ранее вынесенным приговором, назначил молодому человеку 100 часов обязательных работ и штраф в размере 3 тысяч рублей. Кроме того, с осужденного взыскали 70 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда (с учетом уже выплаченных 30 тысяч общая сумма составила 100 тысяч). Приговор вступил в законную силу.