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НовостиОбщество28 июля 2026 16:21

Село Углянец признано самым красивым селом Воронежской области — 2026

Победитель получит 2 млн рублей, шесть призеров — по 300 тысяч
Евгения ФРОЛОВА

28 июля организационный комитет ежегодного открытого публичного конкурса «Самое красивое село Воронежской области» подвел итоги. Победителем 2026 года стало село Углянец Верхнехавского муниципального района.

Призерами конкурса признаны:

· село Истобное (Репьевский район),

· село Коротояк (Острогожский район),

· село Никольское (Аннинский район),

· село Пузево (Бутурлиновский район),

· село Мужичье (Воробьёвский район),

· село Губари (Борисоглебский городской округ).

Всего в этом году заявки подали 73 сельских населенных пункта. На первом этапе с 1 апреля по 30 мая в информационной системе «Активный электронный гражданин» прошло интернет-голосование. Во второй этап вышли 20 сел, набравших наибольшее число голосов в расчете на 1000 жителей муниципалитета. Члены оргкомитета отдельно отметили высокую активность жителей, голосовавших за село Гороховка Верхнемамонского района и село Дедовка Петропавловского района.

В финалистов выезжала конкурсная комиссия. Оценка проводилась по нескольким критериям: наличие достопримечательностей и въездной группы, оригинальность озеленения, особенности застройки, состояние мест массового отдыха, вовлечённость населения в благоустройство и поддержание чистоты.

Победитель — село Углянец — получит грант в размере 2 млн рублей. Каждый из шести призёров — по 300 тысяч рублей. Средства направят на решение вопросов местного значения: приобретение техники и материалов для благоустройства, установку указателей улиц и номеров домов. Расходы на содержание органов местного самоуправления финансировать за счёт грантов нельзя.

Интересно, что четыре населённых пункта из семи финалистов уже участвовали в конкурсе ранее: Истобное выходило в финал в 2017, 2020 и с 2024 по 2026 годы, Коротояк — с 2019 по 2023 год, Углянец — в 2018 году, Пузево — также в 2018-м. Эти сёла демонстрируют стабильно высокий уровень благоустройства и продолжают развиваться.

Мужичье и Губари прежде заявлялись на конкурс, но до финала не доходили. А Никольское участвовало впервые — и сразу показало достойный результат как по итогам голосования, так и по оценке комиссии.