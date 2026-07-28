Село Углянец признано самым красивым селом Воронежской области — 2026

28 июля организационный комитет ежегодного открытого публичного конкурса «Самое красивое село Воронежской области» подвел итоги. Победителем 2026 года стало село Углянец Верхнехавского муниципального района.

Призерами конкурса признаны:

· село Истобное (Репьевский район),

· село Коротояк (Острогожский район),

· село Никольское (Аннинский район),

· село Пузево (Бутурлиновский район),

· село Мужичье (Воробьёвский район),

· село Губари (Борисоглебский городской округ).

Всего в этом году заявки подали 73 сельских населенных пункта. На первом этапе с 1 апреля по 30 мая в информационной системе «Активный электронный гражданин» прошло интернет-голосование. Во второй этап вышли 20 сел, набравших наибольшее число голосов в расчете на 1000 жителей муниципалитета. Члены оргкомитета отдельно отметили высокую активность жителей, голосовавших за село Гороховка Верхнемамонского района и село Дедовка Петропавловского района.

В финалистов выезжала конкурсная комиссия. Оценка проводилась по нескольким критериям: наличие достопримечательностей и въездной группы, оригинальность озеленения, особенности застройки, состояние мест массового отдыха, вовлечённость населения в благоустройство и поддержание чистоты.

Победитель — село Углянец — получит грант в размере 2 млн рублей. Каждый из шести призёров — по 300 тысяч рублей. Средства направят на решение вопросов местного значения: приобретение техники и материалов для благоустройства, установку указателей улиц и номеров домов. Расходы на содержание органов местного самоуправления финансировать за счёт грантов нельзя.

Интересно, что четыре населённых пункта из семи финалистов уже участвовали в конкурсе ранее: Истобное выходило в финал в 2017, 2020 и с 2024 по 2026 годы, Коротояк — с 2019 по 2023 год, Углянец — в 2018 году, Пузево — также в 2018-м. Эти сёла демонстрируют стабильно высокий уровень благоустройства и продолжают развиваться.

Мужичье и Губари прежде заявлялись на конкурс, но до финала не доходили. А Никольское участвовало впервые — и сразу показало достойный результат как по итогам голосования, так и по оценке комиссии.