В Левобережном районе Воронежа завершили ремонт коллектора

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Компания «Росводоканал Воронеж» завершила ремонтные работы на канализационном коллекторе в Левобережном районе. Специалисты заменили все поврежденные участки трубопровода диаметром 800 мм, обновив в общей сложности 11 метров сети на разных отрезках. Об этом 28 июля рассказали в компании.

На протяжении всего периода ремонта бесперебойную работу канализационной системы обеспечивала перекачивающая техника — отключений для жителей не допускали.

Сейчас бригада приступила к завершающему этапу: предстоит засыпать котлован и благоустроить прилегающую территорию.

В пресс-службе компании отметили, что «РВК-Воронеж» продолжает мониторинг состояния сетей, чтобы оперативно реагировать на любые изменения и поддерживать стабильную эксплуатацию системы.