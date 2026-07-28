Сотруднице воронежской ИК-8 передали Орден Мужества погибшего супруга

Фото - УФСИН по Воронежской области

В ИК-8 УФСИН России по Воронежской области состоялась торжественная церемония вручения государственной награды. Начальник учреждения Вадим Скачков передал сотруднице колонии Марине Спиридоновой Орден Мужества, которым ее супруг Николай Спиридонов был награжден посмертно за подвиг, совершенный в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 28 июля.

Марина Спиридонова несет службу в должности оператора группы применения технических средств надзора отдела режима и надзора. Для нее этот день стал моментом высокой чести и светлой памяти о муже. Помимо Ордена Мужества, Николай Спиридонов также был удостоен медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги».

В ведомстве подчеркнули, что истории героев, проявивших стойкость и самоотверженность, становятся частью профессиональной этики и моральных принципов сотрудников уголовно-исполнительной системы.