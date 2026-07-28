Мошенники украли у замгендиректора из Воронежской области более 15 млн рублей

Фото из архива КП

За минувшие сутки от действий киберпреступников пострадали восемь жителей области. Суммарный ущерб — более 20 миллионов рублей. Одной из жертв стала 72-летняя заместитель генерального директора из Борисоглебска. Об этом 28 июля рассказали в ГУ МВД по региону.

Женщине позвонил лжесотрудник Центробанка и сообщил об утечке ее персональных данных. Следом на связь вышел «следователь ФСБ»: он заявил, что сведения якобы ушли в недружественное государство, и пригрозил уголовным делом за госизмену.

Испугавшись, пенсионерка сняла в банке 12,6 млн рублей. Сотрудники отделения заподозрили неладное и вызвали полицию, однако женщина настояла — сказала, что забирает деньги для безопасного хранения дома. Спустя три недели она передала пакет с наличностью курьеру прямо на улице Советской.

Вечером того же дня аферисты потребовали еще денег. Жертва оформила онлайн-кредит на 3 млн рублей и перевела их через банкомат.

Осознав обман, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) — максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. Правоохранители призывают граждан не верить звонкам о «безопасных счетах» и утечках, а при любых сомнениях немедленно класть трубку и перезванивать в официальные ведомства.