Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июля 2026 14:41

Воронежцев предупредили о фейке про «охоту военкомов» на мужчин

В Telegram распространяют ложную информацию о принудительных задержаниях
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Жителей Воронежской области призвали не верить рассылкам о том, что военкоматы якобы хватают мужчин на улицах и отправляют в зону СВО. Соответствующее предупреждение появилось во вторник, 28 июля, в канале «Война с фейками. Воронежская область».

По данным авторов канала, подобные вбросы фиксируются в местных Telegram-каналах. При этом никакой практики принудительных задержаний военкоматами в России не существует – это официальная позиция ведомств.

Особо отмечается, что история из Пензы, на которую ссылаются распространители фейка, к военной службе отношения не имеет. Полиция уже опровергла эту версию: задержанный мужчина находился в состоянии опьянения, хулиганил в общественном месте и напал на сотрудников, за что получил пять суток ареста по статье о мелком хулиганстве.

В Госдуме также подтвердили, что новая волна мобилизации не планируется. Член комитета по обороне Андрей Колесник заявил, что армия РФ комплектуется исключительно добровольцами. С начала 2026 года контракты с Минобороны заключили уже 127 тысяч человек.