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НовостиОбщество28 июля 2026 14:23

Более 1,8 тысяч воронежцев пострадали от укусов клещей с начала сезона

Специалисты Роспотребнадзора обработали свыше 1,5 тысяч гектаров
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала эпидемического сезона за медицинской помощью после укусов клещей обратились 1826 жителей области. Показатель держится в пределах среднемноголетних значений и не вызывает тревоги у санитарных врачей.

За неделю число пострадавших выросло на 69 человек — 28 июля сообщалось о 1757 обратившихся. Специалисты ведомства ведут системную работу по акарицидной обработке: всего продезинфицировано 1572 гектара территории, из которых 415,2 гектара приходятся на летние оздоровительные учреждения. Во всех проверенных зонах клещи не обнаружены.

В Роспотребнадзоре напомнили жителям о правилах безопасности: при обнаружении присосавшегося клеща необходимо немедленно обратиться в травмпункт или поликлинику по месту жительства для удаления паразита. Также следует внимательно следить за самочувствием в течение двух недель после укуса. Тревожными сигналами служат повышение температуры, увеличение лимфоузлов и появление синюшности в месте присасывания — при этих симптомах визит к врачу обязателен.