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НовостиПроисшествия28 июля 2026 13:50

13-летний подросток пытался поджечь школу в воронежском поселке Отрадное

Он перебросил зажигательный предмет через забор учебного заведения
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Новоусманском районе сотрудники полиции по видеозаписи в интернете вычислили поджигателя образовательного учреждения. Им оказался 13-летний местный житель.

Как сообщила официальный представитель ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова, кадры, на которых неизвестный перекидывает через ограждение школы в поселке Отрадное воспламеняющийся предмет, были обнаружены в ходе мониторинга соцсетей и СМИ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий личность нарушителя была установлена. По предварительным данным, подросток совершил противоправный поступок из озорства, не осознавая последствий.

В настоящее время по факту происшествия проводится процессуальная проверка. Окончательное решение по делу будет принято по её результатам с учетом норм действующего законодательства.