Воронежские полицейские изъяли 60 кг марихуаны у семейной пары и их сообщника

Фото из архива КП

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Задержаны трое ранее судимых жителей региона: 40-летний мужчина и его 37-летняя супруга из Новоусманского района, а также 53-летний воронежец. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 28 июля.

В ходе обысков в гаражном кооперативе Левобережного района и по местам жительства фигурантов оперативники изъяли внушительный арсенал запрещённых веществ: не менее 60 килограммов марихуаны, 70 граммов метамфетамина и 0,02 грамма Альфа-ПВП.

На допросах задержанные дали признательные показания. Они пояснили, что самостоятельно культивировали коноплю для последующей продажи через нелегальный интернет-магазин, а синтетические психотропы приобретали исключительно для личного употребления.

Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Подозреваемые задержаны, им грозит лишение свободы на срок до 15 лет.