Осетровую ферму под Воронежем выставили на продажу за 350 млн рублей

Фото из архива КП Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новоусманском районе на продажу выставлен действующий рыбоводный комплекс с земельным участком 15 гектаров. Информация о продаже ООО «Воронежское осетровое хозяйство» появилось на популярном сайте объявлений.

Предприятие находится в селе Макарье на улице Буденного, 2а. Потенциальному покупателю предлагают пять производственных корпусов общей площадью свыше 4,4 тысяч кв. м, каждый с собственной газовой котельной, а также два зарыбленных пруда. Ферма оборудована системой замкнутого водоснабжения для разведения осетровых.

Владелец лота обращает внимание на дополнительный актив — корпус с краном-балкой на 10 тонн и сквозным выездом, где налажено производство металлоконструкций.

Объект имеет универсальный потенциал. Эксперты и продавец видят возможность превратить территорию в гастротуристический кластер с экскурсиями, рестораном на воде и зоной для событийных мероприятий. Ключевым преимуществом называется близость к Воронежу — Новоусманский район входит в число самых быстрорастущих пригородов, что гарантирует высокий трафик.

Впрочем, покупатель может выбрать и иной путь. Мощные площади и инженерная инфраструктура позволяют перепрофилировать комплекс под дата-центр, тепличное хозяйство или промышленный цех.