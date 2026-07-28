Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июля 2026 13:04

Осетровую ферму под Воронежем выставили на продажу за 350 млн рублей

Предприятие в селе Макарье может стать гастротуристическим кластером или дата-центром
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новоусманском районе на продажу выставлен действующий рыбоводный комплекс с земельным участком 15 гектаров. Информация о продаже ООО «Воронежское осетровое хозяйство» появилось на популярном сайте объявлений.

Предприятие находится в селе Макарье на улице Буденного, 2а. Потенциальному покупателю предлагают пять производственных корпусов общей площадью свыше 4,4 тысяч кв. м, каждый с собственной газовой котельной, а также два зарыбленных пруда. Ферма оборудована системой замкнутого водоснабжения для разведения осетровых.

Владелец лота обращает внимание на дополнительный актив — корпус с краном-балкой на 10 тонн и сквозным выездом, где налажено производство металлоконструкций.

Объект имеет универсальный потенциал. Эксперты и продавец видят возможность превратить территорию в гастротуристический кластер с экскурсиями, рестораном на воде и зоной для событийных мероприятий. Ключевым преимуществом называется близость к Воронежу — Новоусманский район входит в число самых быстрорастущих пригородов, что гарантирует высокий трафик.

Впрочем, покупатель может выбрать и иной путь. Мощные площади и инженерная инфраструктура позволяют перепрофилировать комплекс под дата-центр, тепличное хозяйство или промышленный цех.