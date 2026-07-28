За полгода воронежцам оказали платных услуг на 107,4 миллиона

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

В первом полугодии 2026 года жители Воронежской области получили платных услуг на сумму 107 376,4 млн рублей. Это на 2,3% выше, чем годом ранее.

Больше всего было оказано коммунальных услуг (32,1%) в общем объеме платных услуг. Телекоммуникационные услуги составили 11,3%, транспортные - 10,9%, медицинские - 7,0%, жилищные - 6,8%, услуги системы образования - 5,7%.

За полгода воронежцам оказали бытовых услуг на сумму 18582,3 млн рублей, что также на 2,8% выше прошлогоднего уровня. Этот вид услуг составил 17,3% в общем объеме.

Среди бытовых самыми востребованными стали услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и оборудования (40%), ремонту и строительству жилья и других построек (35,6%). За услуги парикмахерских воронежцы заплатили 7,5% от общего объема услуг, за ритуальные услуги - 3,3%.