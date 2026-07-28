За неделю в Воронежской области пропал 21 человек

По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», за прошедшую неделю в регионе зафиксировали 21 случай исчезновения людей. В отчете волонтеров указано, что в период с 20 по 27 июля из общего числа поступивших заявок со статусом «Найден, жив!» закрыты 15. Еще для пятерых пропавших нашли родственников, а одна заявка в итоге не подтвердилась.

Хроника событий по дням

В понедельник, 20 июля, срочных обращений на горячую линию не поступало. Однако уже во вторник, 21 июля, волонтеры получили пять заявок. В тот день 63-летний мужчина сам вышел на связь, и родственники перезвонили, чтобы сообщить об этом. Дезориентированную 85-летнюю женщину обнаружили прохожие и привели в магазин «Пятерочка» — по этой заявке работали специалисты «Островка безопасности», после чего родственники забрали пенсионерку домой.

В тот же день прохожие нашли 69-летнего мужчину. На место выехала автономная группа «ЛизыАлерт», волонтеры узнали адрес и доставили туда пропавшего, однако он оказался неверным. В итоге мужчину забрали сотрудники полиции. Вечером поступило сообщение о пропаже двоих детей 4 и 5 лет — после опроса родственников полицейские установили, что малышей нашли прохожие в торговом центре.

В час ночи в среду, 22 июля, поступила информация о 70-летнем дезориентированном дедушке, который находился в одном из медицинских учреждений. Совместно с полицией удалось установить его адрес, и вскоре пенсионера забрали домой.

В четверг, 23 июля, 83-летняя бабушка, о пропаже которой заявляли накануне, вернулась домой самостоятельно.

В пятницу, 24 июля, поступило четыре заявки. Прохожие нашли 34-летнюю женщину — полицейские отвезли ее в отдел, а затем сообщили, что связались с родственниками. По заявке о пропаже 16-летнего подростка проводили информационный поиск — на следующий день его нашли правоохранители в другом регионе. Шестилетний ребенок, о котором также сообщали в этот день, вернулся домой сам.

Волонтеры «ЛизыАлерт» напоминают, что при любом исчезновении человека не стоит ждать — звоните на горячую линию 8-800-700-54-52.