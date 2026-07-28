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НовостиОбщество28 июля 2026 11:51

Жительнице Воронежской области на ранней стадии выявили рак молочной железы

Это позволило избежать опасных осложнений
Ирина КАЗАНИНА
Фото минздрава Воронежской области

Фото минздрава Воронежской области

Плановая диспансеризация помогла обнаружить у 50-летней жительницы Воронежской области на ранней стадии опасное заболевание. Женщина проживает в Хохольском районе. В рамках профилактических мероприятий пациентка пожаловалась на уплотнение в левой молочной железе.

Женщине назначили маммографию, которая выявила патологию. Для уточнения диагноза пациентку направили на УЗИ молочных желез, к онкологу-маммологу, а затем в областной онкоцентр.

После проведения всех необходимых обследований пациентке выставили диагноз – «рак левой молочной железы. Стадия 1А». Благодаря раннему выявлению заболевания, удалось избежать осложнений.