Пенсионер на «Форде» врезался в забор и погиб в воронежской Россоши

Фото - ГУ МВД по региону

В Россошанском районе Воронежской области разбился 65-летний водитель. Как сообщили в региональном управлении МВД, авария случилась 27 июля в 17:40 в селе Поповка на улице Садовой, у дома №1.

По предварительным данным, местный житель за рулем автомобиля «Форд Фиеста» неправильно выбрал положение машины на дороге, из-за чего вылетел с проезжей части и врезался в заборное ограждение частного домовладения. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают точные причины и все обстоятельства трагедии.