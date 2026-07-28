Прожорливый жук объедает листья вязов в Воронеже

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

Жители Советского района Воронежа сообщили о нашествии гусениц на парк «Оазис» на улице 9 Января. Все тротуары здесь буквально засыпаны слоем насекомых, а деревья – вязы – превратились в обглоданные «скелеты».

По обращению горожан на место выехали специалисты управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям Воронежского филиала института карантина растений. Эксперты изучили обстановку и определили вредителя. Им оказался прожорливый жук пилильщик зигзаг, личинка которого – ложногусеница – выгрызает в листьях растения зигзагообразные ходы. По словам ученых, паразит питается исключительно вязами и способен съесть до 90% их листвы. Если такое нашествие повторяется из года в год, то дерево ослабевает и может погибнуть за 5-10 лет.

Самым эффективным средством борьбы ученые назвали стряхивание или смывание водой личинок жука с крон деревьев, а также сбор их вместе с опавшей листвой.