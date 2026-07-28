Прокуратура помогла вернуть воронежской пенсионерке 212 тысяч рублей, похищенных мошенниками

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Борисоглебская межрайонная прокуратура восстановила справедливость в отношении пожилой женщины, ставшей жертвой интернет-аферистов. В марте 2026 года 64-летняя местная жительница, пытаясь найти дистанционный заработок, установила на телефон приложение для переписки. Неизвестные убедили ее, что для трудоустройства необходимо перевести деньги на различные счета. Доверчивая женщина выполнила требования и лишилась крупной суммы.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). В ходе расследования был установлен 33-летний житель Воронежской области, на чей счет поступили похищенные средства. Мужчина не смог предоставить доказательств наличия каких-либо законных обязательств перед потерпевшей.

Чтобы защитить имущественные права пенсионерки, прокуратура подала иск о взыскании с владельца счета неосновательного обогащения. Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства, обязав ответчика вернуть 212 тысяч рублей. Решение уже вступило в силу.