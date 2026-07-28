В Воронежской области вдвое сократилось число территорий с карантинными объектами

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

По данным управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям на территории нашего региона количество зараженных карантинными объектами территорий сократилось почти вдвое.

На сегодня в Воронежской области регистрируется 15 карантинных объектов. Среди них опасные вредители, болезни сельскохозяйственных культур и агрессивные сорные растения. Специалисты подсчитали, что по итогам первого полугодия 2026 года объем территорий, пораженных этими объектами, снизился с 70% до 41%. Это – результат принимаемых управлением мер.

Одновременно с сокращением карантинных очагов специалисты выявляют новые угрозы. Например, в прошлом году в Воронежской области выявили три вируса томатов и суховершинность ясеня. На особом контроле распространение амброзии, пыльца которой является сильным аллергеном.