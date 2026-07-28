В Воронеже женщина тяжело ранила бывшего сожителя за отказ возобновить отношения

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Сотрудники полиции задержали 36-летнюю жительницу Воронежа по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Жертвой нападения стал ее бывший сожитель. Об этом 28 июля рассказали в ГУ МВД по региону.

Как установили правоохранители, вечером 25 июля пара находилась в квартире дома на улице Димитрова, где распивала спиртные напитки. В какой-то момент между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора: потерпевшая требовала возобновить романтические отношения, однако получила категорический отказ. Не сумев справиться с эмоциями, она схватила кухонный нож и нанесла бывшему возлюбленному удар в живот.

Медики, прибывшие по вызову соседей, зафиксировали у пострадавшего проникающее колото-резаное ранение брюшной полости. Мужчина был срочно доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая помощь.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения.