29 июля Воронежскую область накроют ливни с грозами, град и ветер до 20 м/с

Фото из архива КП

По данным Воронежского гидрометцентра, в ближайшие сутки на территории областного центра и всего региона резко ухудшится погода. Штормовое предупреждение будет действовать ночью и днем 29 июля.

Ожидается комплекс неблагоприятных явлений: сильные дожди, переходящие в ливни, грозовая активность, выпадение града и усиление ветра с порывами до 15–20 метров в секунду. В МЧС подчеркивают, что такая погода может привести к падению деревьев и слабо закрепленных конструкций, а также к авариям на линиях электропередачи.

Главные правила безопасности:

· Осторожность на улице: Нахождение вблизи линий электропередачи, а также под деревьями и рекламными щитами в непогоду смертельно опасно. Категорически запрещено приближаться к оборванным проводам. Если вы заметили обрыв, немедленно сообщите об этом в энергослужбу по телефону 8 (800) 220-0-220.

· Бытовая безопасность: В связи с возможными перепадами атмосферного давления и ветром, специалисты АО «Газпром газораспределение Воронеж» напоминают о необходимости проверять тягу в дымоходах и вентиляционных каналах до включения и во время работы газового оборудования. При малейшем подозрении на утечку или отсутствие тяги звоните по номеру 104.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните в единую службу спасения по телефону 112.