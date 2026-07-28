Более 6 тысяч жительниц Воронежской области получили услуги по родовым сертификатам

С начала 2026 года больше 6 тысяч жительниц Воронежской области получили услуги по родовым сертификатам, сообщили в Воронежском отделении Соцфонда России. Это электронный документ, который позволяет оплатить услуги женской консультации, медпомощь во время родов и в послеродовой период, а также профилактические осмотры детей до года.

При наличии родового сертификата беременная женщина может выбрать любую медицинскую организацию для наблюдения во время беременности, родов и проведения профилактических осмотров новорожденного до года.

Чтобы оформить родовый сертификат, потребуется предоставить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). После формирования документа он будет доступен на портале госуслуг.

Стоимость одного родового сертификата составляет 12 тысяч рублей, которые зачисляются непосредственно медицинским учреждениям за предоставленные услуги. Обналичить средства невозможно!