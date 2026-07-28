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НовостиОбщество28 июля 2026 7:05

Трех владельцев заправок в Воронежской области антимонопольная служба заставила снизить цены на бензин

Недобросовестные бизнесмены завышали стоимость топлива в трех районах
Алексей СЕРГУНИН
Люди начали массово жаловаться в УФАС на то, что топливо у местных продавцов резко подорожало.

Люди начали массово жаловаться в УФАС на то, что топливо у местных продавцов резко подорожало.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Воронежской области антимонопольная служба (УФАС) заставила троих владельцев заправок снизить цены на бензин. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Люди начали массово жаловаться в УФАС на то, что топливо у местных продавцов резко подорожало. Антимонопольщики провели проверку и нашли нарушения у трех предпринимателей. Речь про деятельность ИП Алекумов и ИП Питченко в Петропавловском районе и компанию ООО ТК «Движение» в Семилукском и Рамонском районах.

Их заподозрили в том, что они завысили цены без объективных причин и навязывали покупателям невыгодные условия. УФАС выдало официальное предупреждение. Владельцам дали десять рабочих дней, чтобы вернуть ценники к обоснованному уровню и отчитаться об этом перед ведомством. Если бизнесмены не снизят цены добровольно, против них заведут официальные дела о нарушении закона, что грозит крупными штрафами.