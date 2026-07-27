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НовостиОбщество27 июля 2026 17:01

Воронежскому музыканту Юрию Хою могло бы исполнится 62 года

Основателя группы «Сектор Газа» в соцсетях поздравила дочь Ирина
Алексей СЕРГУНИН
Юрий Хой. Фото из соцсетей Ирины Клинских.

Юрий Хой. Фото из соцсетей Ирины Клинских.

27 июля исполнилось бы 62 года основателю группы «Сектор Газа» Юрию «Хою» Клинских из Воронежа. Его дочь Ирина поздравила в соцсетях:

- С днем рождения, папа. Звезды не умирают, ты - наша путеводная звезда, наша защита и наша семья! Ты - легенда, мы гордимся тобой!

Напомним, что музыкант скончался 4 июля 2000 года. Группа существовала 13 лет – с 1987 года.

Сегодня, как и каждое 27 июля, сотни поклонников Хоя собрались на могиле своего кумира на Левобережном кладбище Воронежа.

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