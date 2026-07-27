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НовостиПроисшествия27 июля 2026 16:31

В Воронежской области отменили опасность атаки дронов 27 июля вечером

Режим сохранялся свыше 22 часов
Алексей СЕРГУНИН
В 19:08 27 июля в Воронежской области отменили режим атаки БпЛА.

В 19:08 27 июля в Воронежской области отменили режим атаки БпЛА.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 19:08 27 июля в Воронежской области отменили режим атаки БпЛА. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Александр Гусев.

Напомним, что режим сохранялся почти 23 часа – с 20:30 26 июля. За это время над шестью муниципалитетами (Богучарским, Бобровским, Бутурлиновским, Россошанским, Лискинским районами и Борисоглебском) объявляли непосредственную угрозу удара дронов. Кроме того, прошлой ночью надо всем регионом действовала ракетная опасность. Утром Гусев сообщил, что над одним городским округом и четырьмя районами были сбиты девять БпЛА.

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