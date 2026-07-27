Юноша без прав пытался скрыться от воронежских полицейских

В Павловске 17-летний парень на старых «Жигулях» устроил опасные гонки с полицией, пытаясь показать трюки вождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники ГАИ заметили машину и попытались ее остановить вечером 26 июля. Но вместо этого парень резко повернул руль, задел бордюр, чудом не перевернулся и выехал на встречку. Он больше десяти минут уходил от патрульных машин по улицам Павловска. Остановить его удалось только у дома № 40а по улице Гоголя.

Вместе с водителем в салоне сидели еще трое друзей в возрасте от 16 до 18 лет. Парень признался, что купил эту машину в конце прошлого месяца на свои деньги. Чтобы родители ничего не узнали, он прятал легковушку в лесопосадке и нигде ее не регистрировал.

Теперь в отношении водителя составили сразу четыре протокола:

- за езду без прав, за незарегистрированную машину, за отсутствие страховки и за то, что пытался уехать от полиции. Ему грозит штраф до 15 тысяч рублей.

Родителей тоже привлекут к ответственности за плохое воспитание: им грозит отдельный штраф в две тысячи. Все материалы дела передадут в комиссию по делам несовершеннолетних.