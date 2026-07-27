Ранее судимый безработный воронежец ограбил подростка

30-летний фигурант хотел продать украденные вещи ради денег, но не успел этого сделать. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

23 июля днем во дворах на улице Полины Осипенко в Воронеже неизвестный подошел к гулявшему подростку, вырвал из его рук сумку и убежал. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. В сумке находились личные вещи матери мальчика и чужой сотовый телефон. Суммарный ущерб превысил 16 тысяч рублей.

Оперативники быстро нашли подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель, у которого уже есть судимости и нет официальной работы. Мужчина сразу признался в содеянном. Он рассказал, что хотел продать украденные вещи ради денег, но не успел этого сделать.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемого могут отправить в СИЗО или под домашний арест. Ему грозит наказание до четырех лет лишения свободы.

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